Twitter cambia logo e colore | è “morto” l’uccellino blu | al suo posto una X

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il sito disostituisce ildelblu con la X.anche così, nell’era di Elon Musk, il social più radical-chic di sempre. Musk, invece, di radical ha poco, se non le sue idee che sta imponendo sulla piattaforma come un rullo compressore. Del resto il patron ha speso 44 miliardi di dollari, lo scorso ottobre, e ora che possiede a pieno titoloè evidente che lo cose dovrannore. Musk ha già licenziato almeno 8mila dipendenti e lo scorso maggio ha nominato una donna, Linda Yaccarino, 59 anni, dirigente del colosso mediatico statunitense NBCUniversal, nuova amministratrice delegata del social che cinguetta. Il quartier generale dia San Francisco. Foto@elonmuskPardon, del social che non cinguetta ...