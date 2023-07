Twitter cambia logo | addio all’uccellino

(Di lunedì 24 luglio 2023) Da quando Elon Musk ha acquisitosono diversi imenti che sono stati effettuati, a partire dalle spunte blu a pagamento fino ad arrivare al limite di tweet giornalieri. L’imprenditore ha ora annunciato una nuova grande modifica: ildell’app non sarà più il famoso uccellino., Elon Musk sostituisce l’uccellino con una X L'articolo proviene da Il Difforme.

Anche la CEO di, Linda Yaccarino, ha condiviso il logo, affermando: 'X è qui! Facciamolo!', e ora il nuovo logo è stato adottato come immagine del profilo di Musk. C'è da dire che la lettera '...Musk ha dichiarato di voler dire addio non solo al marchio di, ma anche "gradualmente a tutti gli uccelli presenti la fuori", lasciando intendere un cambiamento radicale per la, oramai ...Dopo 17 anni,è morto, l'uccellino è stato sotterrato. Lo ha ucciso Elon Musk, che aveva 44 miliardi di dollari da buttare e ha ben deciso di giocarseli così.

Addio all'uccellino di Twitter, Elon Musk cambia logo: arriva una X - Il video Open

Twitter quando cambia logo e nome in “X” e perché E’ quello che si chiedono in molti, dopo che Elon Musk ha annunciato che il celebre uccellino sarà sostituito da una “X”. Twitter… Leggi ...Twitter sta per cambiare logo. L’uccellino Larry, simbolo del social dal 2010, verrà sostituito da una X bianca su sfondo nero ...