Tumore al seno | nuovo farmaco riduce rischi da metastasi e recidive

L'idea a Sesto Campano, per esempio, è stata quella di denunciare l'incidenza delalsulle donne del territorio, superiore addirittura del 40 per cento rispetto alla media nazionale. A ...Il van, con le visite senologiche gratuite per la prevenzione alal, è stato continuamente visitato da tantissime persone, in ogni ora della giornata con quasi 200 visite complessive. ...Sono diffuse in quasi tutte le province e svolgono un'attività capillare sia nella diffusione della cultura della prevenzione per la diagnosi precoce, sia supportando le pazienti conal...

Tumore al seno ai primi stadi, un nuovo farmaco riduce il rischio di recidiva e metastasi Corriere della Sera

I risultati di uno studio americano hanno mostrato l'efficacia di un farmaco nella lotta al tumore al seno: ecco di cosa si tratta e il parere degli esperti ...Amy Dowden, ballerina dell'edizione inglese di Ballando con le Stelle, ha un tumore al seno. Una ballerina dell’edizione inglese di Ballando con le Stelle, Amy Dowden, ha ricevuto una diagnosi di ...