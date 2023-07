Tuffi | Mondiale 2023 | una bella Italia si migliora dopo un anno e punta Parigi 2024

(Di lunedì 24 luglio 2023) A Fukuoka è iniziata la settimana del nuoto ed i Mondiali disono andati in archivio. Una rassegna iridata davvero molto positiva per l’, che si èta rispetto allo scorso(due medaglie contro la sola di Budapest) e poi soprattutto ben quattro pass olimpici, che non erano assolutamente scontati alla vigilia. Davvero significativo il bronzo conquistato nei tre metri sincro femminili, visto che si tratta di una gara olimpica e poi soprattutto perchè l’ritrova una coppia che ha vissuto una stagione passata davvero complicata. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi si presentavano in finale come outsider di lusso e sono state molto regolari nei loro cinque, sfruttando gli errori di alcune coppie, andando a prendersi un terzo posto scintillante. Una coppia ...

Poi, come tecnica in porta, come posizione, scelte e, non è il migliore. Però è una grave ... Lei c'era come riserva di Zoff neldel 1982. Ma c'era anche nel 2006, come preparatore dei ...... ieri ha chiuso ilcon un altro bronzo nel sincro misto dai tre m. con Matteo Santoro. Che poi Santoro abbia 16 anni e Chiara sia arrivata ai 20 dice che il mondo deinon aspetta: ......preolimpico ilin vasca lunga rappresenta l'evento più importante del 2023 e vedrà al via tutte le stelle del nuoto per le prove generali a cinque cerchi. Oltre agli spettacolaridalle ...

Tuffi · Mondiali Fukuoka 2023: Chiara Pellacani e Matteo Santoro medaglia di bronzo dal trampolino 3m sincronizzati ... Olympics

Ai Mondiali di nuoto tocca al Settebello provare a imitare il ... a seguire Batterie – 800 m sl M (Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri) Ore 4.30-5.45 TUFFI - Grandi altezze Donne: Round 1 e 2 (Elisa ...Ancora medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. In Giappone Thomas Ceccon ha conquistato l'oro nei 50 metri farfalla, vincendo in 22"68 e stabilendo anche il ...