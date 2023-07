Truffe affettive | un' infermiera caduta nella trappola online | Ero convinta che mi avesse anche sposato

(Di lunedì 24 luglio 2023) commenta 'Pensavo che una cosa del genere a me non potesse succedere. Invece, ci sono cascataio. La persona di cui mi sono innamorata, e che erodi avere, non esiste. Era una ...

Leggi Anche, Jolanda Bonino: 'Ecco come riconoscerle, nessuno è immune' Un finto matrimonio a distanza Maria non lo sa, ma dietro la figura che l'ha contattata si nasconde un'...Infatti, noi lele chiamiamo anche 'stupro emotivo'. Il meccanismo è simile: se denunci, passi dalla parte del torto. Tutti a chiederti che cosa ci facevi su Internet, perché hai ...Qualche settimana dopo, grazie a un articolo on - line sono venuto a conoscenza di Acta, l'associazione che aiuta le vittime di, e ho deciso subito di mettere a loro disposizione ...

Truffe affettive, parla l'esperta: “Tra le vittime ci sono anche tanti adolescenti” TGCOM

“Pensavo che una cosa del genere a me non potesse succedere. Invece, ci sono cascata anche io. La persona di cui mi sono innamorata, e che ero convinta di avere sposato, non esiste. Era una truffa, gl ...“Le truffe affettive riguardano tutti, uomini e donne di qualsiasi età. Persino gli adolescenti possono rimanerne vittime”. Sabrina Bonino, psicoterapeuta presso l'Asl 2 Savonese, spiega: “Agli adulti ...