Truffe a persone anziane | Carabinieri arrestano un 16enne

(Di lunedì 24 luglio 2023) Idel Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità – emessa dal GIP del Tribunale Minori – nei confronti di un ragazzo di 16 anni, gravemente indiziato del reato di truffa, sostituzione di persona, furto e rapina, tutti commessi nei confronti di. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo quando un giovane, spacciandosi per un dipendente delle Poste Italiane, mise a segno quattro “colpi” accaparrandosi un bottino di circa 7mila euro in contanti e diverse decine di migliaia di euro in gioielli in oro. In una occasione il figlio di un’anziana vittima, dopo aver sorpreso in flagranza il truffatore, tentò inutilmente di ...