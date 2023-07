Truffe a anziani – Arrestato un sedicenne napoletano

(Di lunedì 24 luglio 2023) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità – emessa dal GIP del Tribunale Minori – nei confronti di un ragazzo di Napoli di 16 anni, gravemente indiziato del reato di truffa, sostituzione di persona, furto e rapina, tutti commessi nei confronti di persone anziane. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo quando un giovane, spacciandosi per un dipendente delle Poste Italiane, mise a segno quattro “colpi” accaparrandosi un bottino di circa 7mila euro in contanti e diverse decine di migliaia di euro in gioielli in oro. In una occasione il figlio di un’anziana vittima, dopo aver sorpreso in flagranza il truffatore, tentò inutilmente di bloccarlo, procurandosi una frattura scomposta ...

... a volte sfruttate non solo da parenti e amici, ma anche dalla delinquenza dedita allenei ... chiamata a badare ai bisogni dei più fragili, si dimentichi proprio degli, lasciando che il ......e di importanti finanziamenti per le autonomie locali e per la sicurezza urbana e partecipata delle Comunità dopo i fondi stanziati per la videosorveglianza e i fondi contro leagli'. .E' meglio preparare i nostri parenti un pochinoalleche ci sono in giro". Periodicamente la polizia municipale organizza incontri con le persone anziane per metterle al corrente di ...

Anziani, la truffa del ciuccio caduto sul balcone. A segno 6 colpi La Stampa

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa d ...A Subiaco anziani sotto attacco, dopo il raggiro a una novantenne, truffata una signora di 85 anni, il tutto nel giro di pochi giorni. Alla donna sono stati portati via contante per 1.300 euro, ...