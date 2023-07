Truffa ai danni dello Stato | per Santanchè la nuova ipotesi di reato

(Di lunedì 24 luglio 2023) La Procura di Milano indaga con l'didiaisulla base delle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti da Federica Bottiglione, ex dirigente di una delle società del gruppo Visibilia fondato dalla ministra del Turismo Daniela. Già nei giorni scorsi si era avuta notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte degli stessi magistrati che stanno portando avanti accertamenti sui fallimenti delle aziende del gruppo. La novità è che ora i pubblici ministeri hanno "aggiunto" l'dimentre al momento non risultano indagati.

... è dedicata alla prevenzione e al contrasto delle truffe aidegli anziani e si articolerà in ...di Roma Capitale Barbara Funari - non è solo quello di prevenire e contrastare una potenziale,...È stato formalmente iscritto il reato diaggravata aidello Stato nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano a seguito delle dichiarazioni a verbale, come testimone, di Federica Bottiglione, ex dirigente di una delle società ...Nel momento in cui le professioniste del sesso hanno scelto il web, iniziando a cercare i clienti attraverso le app di incontri o i siti online , sono aumentati i casi diaidegli utenti,...

Società: Roma, presentato un percorso contro le truffe a danni di ... Servizio Informazione Religiosa

La Procura di Milano indaga con l’ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato sulla base delle dichiarazioni rese come persona informata ...È stato formalmente iscritto il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano a seguito delle dichiarazioni a verbale, come testimone, di Federica Bottigl ...