Triplo trapianto su un bambino di sei anni: fegato, pancreas e intestino L'Eco di Bergamo

L’INTERVENTO. Per il piccolo, affetto da fibrosi cistica, intervento di 8 ore e molto raro: in media se ne conta uno all’anno. Colledan: «Sta bene, è già stato estubato».