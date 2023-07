Trionfo Italia Femminile | batte l’Argentina alla prima ai Mondiali Durante decisiva

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’inizia al meglio la sua esperienza aifemminili. Le ragazze di Bertolini vincono allo scadere contro, con il punteggio di 1-0. C’è gloria anche per, unica calciatrice azzurra proveniente da Inter Women. IL– Non poteva cominciare meglio l’ai. Le azzurre battono 1-0, in un match del Gruppo G dove non avevano certo i favori del pronostico. La partita si sblocca all’87’, quando su cross dsinistra di Lisa Boattin a centro area Cristiana Girelli colpisce di testa e mette sotto la traversa. Un gol lampo dell’attaccante della Juventus, che era entrata in campo da appena tre minuti. Nel lungo recupero – sette minuti – Francesca ...