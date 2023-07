(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Una cerimonia fuori dai canoni formali, per lasciare spazio ai sentimenti di stima e di amicizia hanno accompagnato, oggi, nell’aula magna della cittadella giudiziaria di, l’ultimo giorno di lavoro di, la presidente della Corte d’Appello di, alla cui determinazione si deve proprio lo spostamento del mondo della giustizia dall’exalla nuova struttura urbanistica. È uno dei passaggi ricordato nell’ambito degli interventi attraverso i quali colleghi e amici hanno tratteggiato le caratteristiche della Presidente, originaria di Lamezia Terme e dal 2016 a. Una donna tenace e caparbia, serena ed in grado di coniugare la vita professionale a quella personale: l’ha dipinta così la collega di corso ed amica Margherita ...

Tribunale di Salerno, il saluto ad Iside Russo anteprima24.it

