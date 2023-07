Trevisan-Osorio in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Amburgo 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Martinase la vedrà contro Camilanel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Dopo la vittoria al debutto contro la statunitense Kalieva, che le ha permesso di interrompere una striscia negativa di sconfitte, la giocatrice azzurra proverà a ripetersi. Un compito per nulla semplice contro l’ostica, accreditata dell’ottava testa di serie e favorita secondo i bookies. Martina ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno sul cemento di San Diego, ma sarà chiamata a ribaltare il pronostico. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo martedì 25 luglio come primo match sul campo M4, alle ore 11.00. Latelevisiva è ...

...Dellien vs (Q) Garin a seguire Cachin vs (7) Davidovich Fokina a seguire (Q) Choinski vs Zhang M3 ore 11 (Q) Seyboth Wild vs Varillas a seguire Fils vs (LL) Galan M4 ore 11vs (8)a ...Prossima avversaria la vincente tra Rakhimova eHa preso il via nella giornata di domenica l'Hamburg European Open 2023, ai nastri di partenza anche la nostra Martinache ha dovuto ...Al femminile in campo Putinseva contro Jacquemot econtro Rakhimova, match da cui uscirà l'avversaria di Martina, già al secondo turno dopo la vittoria 6 - 1 6 - 0 su Kalieva. Qui di ...

Trevisan-Osorio in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta ... SPORTFACE.IT

Impegno di secondo turno per Martina Trevisan nell’“Hamburg European Open” ( WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si stadisputando sui campi ...A senso unico la partita della tennista toscana, che conquista così l'accesso agli ottavi di finale della rassegna tedesca ...