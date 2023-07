Treni a idrogeno ordinati per Sardegna e Calabria

(Di lunedì 24 luglio 2023) Inarriveranno i primidi tutta Europa. È stato firmato un accordo per 25a Stadler che fornirà anche la manutenzione, 12 sono stati già. Seiper regione e poi ne arriveranno altri quattro per lae altri nove per lache andranno a completare l’ordine al produttore Svizzero. Iandranno a sostituire gli obsoletidiesel che circolano innei tratti in cui non è presente l’alimentazione elettrica aerea. Concept di nave da crociera zero emissioni e copilota AIin arrivo grazie al ...

Fondi, poi, sono messi in campo anche per l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario. 300 milioni per l'acquisto di treni che potranno essere alimentati con idrogeno. Motivo per cui sono stati adibiti 3,6mld per promuovere l'industria dell'idrogeno. Per trasporto regionale e intercity per ridurre l'età media del parco rotabile regionale tramite l'acquisto di unità a propulsione elettrica e a idrogeno: si prevede l'acquisto di 53 treni.

I treni a idrogeno arrivano sui binari del Sud Italia e delle Isole InsideEVs Italia

Stadler presenta i primi treni fuel cell a scartamento ridotto, opereranno principalmente sui binari della Sardegna e della Calabria ...(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – Gli operatori ferroviari italiani Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) e Ferrovie della Calabria (FdC) hanno affidato a Stadler due accordi quadro per la fornitura e la ...