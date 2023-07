Trasporta pane e pizza tra ruggine e ragnatele | fermato

(Di lunedì 24 luglio 2023) È partito tutto come un controllo dei documenti di un mezzo di trasporto, ma gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia locale di Roma Capitale hanno voluto ispezionare l’interno del vano, coperto da vetri oscurati. Sono stati trovati cosìti in pessime condizioni igienico-sanitarie, tra, polvere e, stipati in ceste di plastica forate prive di copertura e sacchi di carta riciclati. Una volta interrogato il conducente dell’autocarro, sulla destinazione e sulla motivazione del trasporto, l’uomo ha tentato di giustificarsi alludendo ad un favore a titolo personale nel dover consegnare i generi alimentari ad un panificio in zona Bufalotta. Considerato che il veicolo aveva una destinazione diversa rispetto a quanto prescritto, gli operanti hanno ...

