Trapianto triplo su bimbo di 6 anni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sta bene ed è già stato estubato il piccolo paziente di 6, affetto da fibrosi cistica, che sabato ha subito uncontemporaneo di fegato, pancreas e intestino dall’equipe diretta dal professor Michele Colledan dell’OspedaleGiovdi. “Complimenti all’equipe per questa rara e difficile operazione e, più in generale – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – per lo straordinario lavoro che giorno dopo giorno questa grande eccellenza lombarda realizza”. “Le squadre dell’ospedale dici hanno abituato a notizie che entrano nella storia della medicina moderna, come lo scorso anno, con il primodi polmone in Italia tra pazienti viventi, da padre e figlio ...