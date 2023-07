Tragedia in Cina | crolla tetto di una palestra scolastica | morte 11 persone

(Di lunedì 24 luglio 2023) Undicisono rimaste uccise per il crollo deldi cemento di unanella città cinese di Qiqihar. Le autorità sostengono che ilsarebbe stato appesantito dal deposito di materiali sullo stesso. L'articolo .

È il bilancio, finora, dellaavvenuta a Qiqihar, nella provincia dell' Heilongjiang , nel Nord - est della. Ieri alle 14.56, ora locale, a causa delle forti piogge che da giorni stanno ...Undici persone sono decedute in seguito al crollo del tetto di una palestra in una scuola superiore nell'estremo nord - est della. Laè avvenuta a Qiqihar, nella provincia di Heilongjiang. Secondo China Central Television, al momento dell'incidente c'erano 19 persone presenti. Soltanto otto di loro sono ...... la partenza per lail 24 luglio e il rientro l'8 agosto. Lo staff sarà composto da Vincenzo ... operaio 50enne ferito gravemente al volto Ancora unain Trebbia, 34enne finisce sott'acqua ...

Crolla il tetto della palestra di una scuola superiore: muoiono 11 persone RaiNews

A causare la tragedia nella provincia nordorientale dell’Heilongjiang forse un deposito di materiale divenuto più pesante dopo le forti piogge ...La deflazione incombe, la forza lavoro si riduce e invecchia, il boom immobiliare si è trasformato in un fallimento lasciando in eredità un forte indebitamento, e i consumatori ricchi di liquidità non ...