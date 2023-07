Traffico Roma del 24-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e ben Trovati un nuovo aggiornamento è stata riaperta alla Pontina chiusa nelle scorse ore In entrambe le direzioni per un incendio all’altezza di Castelno rimane comunque la situazione ci sono Infatti lunghe code verso Pomezia 3 raccordo e Torvaianica code verso la capitale tra Pomezia e Castelno disagi anche sulle strade della zona in particolare auto in coda in via di entrambi i sensi di marcia file anche sulla Laurentina in uscita dain zona Sant’Alessandroin file per lavori su via Nomentana & via Rinaldo D’Aquino in uscita dalla capitale sul raccordo code a tratti tra la diramazioneSud dell’ardeatina In entrambe le direzioni in tangenziale abbiamo file verso l’olimpico tra la 24 e Batteria ...