Traffico Roma del 24-07-2023 ore 17 | 30

(Di lunedì 24 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto critica la situazione sulla Pontina dove a causa di un incendio all’altezza di Castelno si è resa necessaria la chiusura della strada In entrambe le direzioni lunghe file verso Pomezia tra il raccordo e Torvaianica incolonnamenti verso la capitale tra Pomezia e Castelno inevitabili ripercussioni sulle strade dell’aria in particolare ci sono file in via di Trigoria Laurentina lavori in zona Sant’Alessandro Colleverde disagi su via Nomentana e via Rinaldo D’Aquino direzione Tor Lupara sempre fuori il raccordo rallentamenti e code sulla Salaria tra Settebagni e Santa Colomba è uscita dalla capitale e sulla carreggiata esterna del raccordo code a tratti tra la Pontina e l’abbia rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra il Viale Togliatti e raccordo In quest’ultima direzione ...