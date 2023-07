Traffico Roma del 24-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con lunghe code sulla via Salaria tra Settebagni diramazionenord e Monterotondo Scalo direzioni incidente avvenuto esattamente all’altezza di Santa Colomba all’Eur riaperta al transito via del Poggio Laurentino prima chiusa per rami sulla carreggiata all’altezza di via dell’ Archivio di Stato poco ilsul Raccordo Anulare brevi rallentamenti solo lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Appia e poi interna tra Tuscolana e Appia ma per i dettagli di te e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ