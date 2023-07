Traffico Roma del 24-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Luceverdebentrovate a questo aggiornamento da Simona Cerchiara sul Raccordo Anulare rallentamenti a causa di un incidente lungo il tratto di carreggiata esterna tra la via Trionfale via di Boccea in direzione Aurelia Fiumicino al Aurelio ho risolto l’incidente in via del Casale di San Pio Quinto strada riaperta mentre al Nomentano attenzione un incidente in via di Santa Costanza un altro incidente tra via Donatello e il Lungotevere Flaminio chiusa via del Poggio Laurentino per rami sulla carreggiata all’altezza di via dell’archivio di Stato sulla via Nomentana lavori all’altezza della rotatoria per la via Palombarese Code in uscita dae poi ho camminato lo sciopero nel trasporto pubblico con questi tutto dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...