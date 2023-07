Traffico Roma del 24-07-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 24 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Tir in avaria: code chilometriche in autostrada RomaToday

Con l'arrivo dell'estate si moltiplicano i cantieri stradali aperti a Roma per lavori di manutenzione, rifacimento dell'asfalto, interventi di messa in sicurezza, ecc. Opere che ...Al traffico diretto verso Firenze si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Anagni, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di San Cesareo sulla Diramazione Roma ...