Traffico Roma del 24-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara al Aurelio a causa di un incidente chiuso via del Casale di San Pio quinto è una delle strade che collega la via Aurelia Antica alla via Aurelia inevitabili disagi e rallentamenti e piùin tutta la zona circostante sul lungotevere rallentato ilda Ponte Mazzini verso la zona Flaminio sulla via Salaria code tra via dei Prati Fiscali e la tangenziale all’EUR è ripristinata la normale viabilità riaperte tutte le strade chiuse per la formula e è chiusa via del Poggio Laurentino per rami sulla carreggiata all’altezza di via dell’archivio di Stato per l’attenzione sciopero dei mezzi fino alle 12:30 questo lo stato del servizio la metro C è chiusa le altre metropolitane la ferrovia termini Centocelle rimangono attive con possibili riduzioni di corse con ...