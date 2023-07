Traffico Roma del 24-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati da Simona Cerchiara è chiusa la via Pontina tra Castelno e Pomezia direzione Latina a causa di un mezzo pesante in panne inevitabili code sulla Pontina all’altezza dell’EUR rallentamenti a causa di un incidente sul Raccordo Anulare per un incidente e rallentamenti e code nella carreggiata esterna tra la via Prenestina e la via Tiburtina sulla via Appia lavori rallentano ilall’altezza del Bivio per via dell’Arco di Travertino tra Marconi Ostiense chiuso il ponte dell’Industria deviato ilin via della Pineta Sacchetti incidente rallentamenti all’altezza del Forte Braschi e dalle 830 sciopero dei mezzi 4 ore con possibili stop nella trasporto pubblico con questo è tutto alla prossima giornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di ...