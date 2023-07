Traffico Roma del 24-07-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Luceverdebuona lunedì mattina e ben trovati da Simone a Cerchiara un mezzo pesante sulla Pontina tra Castelno e Pomezia direzione Latina via Pontina chiusa alAbbiamo code e per i curiosiversoversosenza grosse difficoltà sulle vie consolari i maggiori rallentamenti lungo la via Cassia è la via Flaminia sul raccordo abbiamo rallentamenti nel tratto di carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia mentre sul tratto Urbano della A24 ilè rallentato da Viale Togliatti alla tangenziale Tra Marconi Ostiense chiuso il ponte dell’Industria oltre indicazioni per ilAttenzione ad altre modifiche della viabilità sulle strade attorno al ponte 1 lunedì mattina di sciopero nel ...