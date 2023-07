Tradimenti … da Tévez a Calhanoglu

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 24 luglio 2023) La Top 12 dei più grandi “” della storia Affezionarsi oggi ad un calciatore è sempre più difficile. Nel calcio attuale in cui non esistono più le cosiddette “bandiere” e dove cambiare maglia è diventata, oramai, una prassi ben consolidata i presunti “” sono sempre più frequenti e all’ordine del giorno, basta vedere qualche giorno fa il passaggio all’Inter di una colonna portante della Juventus come Juan Guillermo Cuadrado. Ma come il colombiano, nella storia del calcio ce ne sono stati davvero tanti, alcuni clamorosi, altri fatti in maniera “indiretta” e altri ancora assolutamente “voluti”. Ecco la prima top 12 dei più clamorosi di tutti i tempi: Carlosdallo United al City L’attaccante argentino arrivato in Premier League, insieme al suo connazionale Javier Mascherano, si fece conoscere e apprezzare ...