Tra i punti da chiarire | l’eventuale accesso dei minori al sito E la raccolta dei loro dati personali Possibile “regalo” a chi vuole adescarli

(Di lunedì 24 luglio 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Si chiama Pornhub ed e? uno dei siti web piu? famosi nel mondo per la visione di film pornografici. L’e? vietato aie anche per gli adulti ci sono norme rigorose che non consentono alcun tipo di invasione della privacy, in particolare per chi decide di non autenticare il proprio “profilo”. Norme che potrebbero essere state violate con evidenti e gravissimi danni soprattutto per quanto riguarda i piu? piccoli. Ecco perche?, entro la prossima settimana, la societa? cipriota MG Freesites Ltd, che gestisce Pornhub, dovra? fornire chiare e dettagliate risposte al garante della privacy italiano. A sollecitare l’indagine e? stato un utente che ha denunciato abusi nella gestione dei proprie immediata e? scattata la ...