Tour de France 2024 | la sfida di Firenze è iniziata Ora è tempo di scrivere la storia

(Di lunedì 24 luglio 2023) A Parigi il passaggio del testimone. Conto alla rovescia per la partenza dal Piazzale Michelangelo: manca meno di un anno per dar vita a un evento senza precedenti

Tour de France - Clamoroso! Si entra nel circuito di Parigi e Pogacar ci prova: che attacco! Eurosport IT

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard è ufficialmente il vincitore del Tour de France 2023. Nessun colpo di scena nella 21esima e ultima tappa della Grand Boucle – 115,5 km fra Saint-Quentin ...