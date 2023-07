Tour de France 2023 | Vingegaard sconfigge Pogacar | la rivalità sana tra due gemelli diversi del ciclismo

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) E sono due per Jonas. Il danese della Jumbo-Visma è di nuovo vittorioso a Parigi, firmando una meravigliosa doppietta alde, battendo come lo scorso anno Tadej(UAE Team Emirates) al termine di un duello appassionante durato due settimane chiuso con l’affondo del Re Pescatore a Combloux e la crisi dello sloveno nel giorno successivo a Courchevel. JONAS, IL RE DEI GT – Una vita stravolta in due anni. Da ottimo gregario per Primoz Roglic nel 2021 a diventare il miglior interprete delle corse a tappe di tre settimane nel globo. Se era rimasto qualche dubbio lo scorso anno, quando la presenza di Roglic aveva indottoa sfiancarsi sul Col du Granon, quest’anno non ci sono appelli: preparazione certosina a questo, calcolando ...