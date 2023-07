Tour de France 2023 | Meeus vince la 21ª tappa | gli highlights

Il meglio dell'ultima tappa delde2023, da Saint Quentin en Yvelines a Parigi: vince Jordi Meeus in ...Si chiude la 110 edizione deldesulle strade di Parigi con una tappa combattuta che ha visto Jordi Meeus della Bora, al fotofinish, trionfare sulla maglia verde Philipsen e Groenewegen. Passerella finale per i sette ...Accadde Oggi Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, Fausto Coppi vince ilDe, scoperta l'antica città Inca di Machu Picchu. 1567. La ...

Tour de France - Clamoroso! Si entra nel circuito di Parigi e Pogacar ci prova: che attacco! Eurosport IT

Ciccone e tutte le maglie a pois italiane al Tour de France, da Bellini al caso Pellizotti dal nostro inviato Cosimo Cito (afp) Il… Leggi ...Tadej Pogacar ha chiusi per il secondo anno consecutivo al secondo posto il Tour de France. Lo sloveno chiude le tre settimane francesi con due vittorie di tappa, la quarta vittoria consecutiva della ...