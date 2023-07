Tortini ripieni di patate e prosciutto | usa la sfoglia Sono buonissimi

Leggi su donnaup

(Di lunedì 24 luglio 2023) Hai degli ospiti che sipresentati con pochissimo preavviso? Non spaventarti puoi comunque servire loro un aperitivo o un antipasto da leccarsi le dita. La ricetta di questa pagina prevede la preparazione deidi. Utilizzando la pastaquestisi realizzeranno praticamente da soli. Per prepararli dovrai impiegarci solo pochi attimi della tua vita per poter mangiare una leccornia simile. Inoltre al primo assaggio ti renderai conto che saranno super filanti e golosi. Non ci credi? e dopo mettiti a realizzare questofatti in casa.di: ingredienti e preparazione. La ricetta di questa pagina ...