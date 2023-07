Toronto Film Festival 2023 | molti attori-registi da Payne a Keaton

(Di lunedì 24 luglio 2023)anticipa Venezia e annuncia i primi 60 lungometraggi in quello che dovrebbe essere un programma di oltre 200 titoli. Quali novità ha annunciato? I due scioperi WGA e SAG-AFTRA non fermano la 48a edizione delInternational, che ha annunciato i primi 60 lungometraggi in quello che dovrebbe essere un programma di oltre 200 titoli. L’anno scorso contava circa 260 lungometraggi. Tra le strategie quella di invitaree puntare suiamericani e quelli indipendenti. Le anteprime Aci saranno le anteprime internazionali di The Holdovers di Alexanderche ritrova Paul Giamatti diciannove anni dopo Sideways e del biopic Rustin di George C. Wolfe ...

... e come ogni annata, parte il gioco ad esclusione: quali di questi sbarcherà prima a Venezia o al TellurideFestival Assenti totalmente dalla lineup dicome Maestro di Bradley ...I primi titoli annunciati Tra le première delFestival 2023 ci sarà quindi Dumb Money con cui Gillespie racconterà la storia delle azioni di GameStop e che avrà come star Paul Dano, Seth ...Ci sono anche Rapito di Marco Bellocchio e La chimera di Alice Rohrwacher in programma alInternationalFestival (7/17 settembre) con 60nelle sezioni Gala e Special Presentations. Tra questi Dumb Money di Craig Gillespie (foto), Woman of the Hour di Anna Kendrick, The ...

Toronto Film Festival, Alexander Payne, Atom Egoyan, David Yates ... cinematografo.it

L'illustratore e autore italiano Lorenzo Mattotti firma per il sesto anno l'immagine del manifesto ufficiale, e per il quinto anno la sigla, della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della ...Venezia domani annuncia la selezione della 80/a edizione (30 agosto - 9 settembre) e dopo aver dovuto cambiare in corsa il film di apertura ritirato dalla Mgm per via dello sciopero di attori e autori ...