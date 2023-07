Torna l’algoritmo che assegna le supplenze e che mandò in tilt la scuola | i sindacati | “Problemi irrisolti” Ma il ministero rassicura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023). La procedura automatizzata online perre le, tanto odiata dai docenti per le centinaia di errori che aveva prodotto nel 2022, sarà usata anche quest’anno daldell’Istruzione e del Merito. A confermarlo alle organizzazioni sindacali, nei giorni scorsi, sono stati i tecnici di viale Trastevere. Una decisione quella di Giuseppe Valditara che sta terrorizzando migliaia di maestri e professori. Stiamo parlando – secondo i dati della Flc Cgil – di circa 100mila cattedre dare tra lee altri 80mila posti in deroga per il sostegno. La domanda va presentata entro le ore 14 del 31 luglio, attraverso “Io”, l’app dei servizi della pubblica amministrazione oppure sulla piattaforma Polis. La procedura lo scorso anno ha ...