(Di lunedì 24 luglio 2023) “Nella miaalnon c’è più una. Me l’rubata” ha spiegato ai carabinieri, ai quali ha presentato una denuncia per furto, il proprietario di un appartamento in un villaggio turistico a Porto Rotondo, in. Giunto ina giugno con moglie e figli a Punta Asfodeli, per trascorrere una settimana di relax, ha trovato “lasottosopra e la camera da letto non c’era più. Qualcuno ha abbattuto un muro e lo ha ricostruito quattro metri più avanti”, ha raccontato l'uomo al CorriereSera.

Un bergamasco ha presentato denuncia ai carabinieri Di: RedazioneLive - foto L'Eco di Bergamo Si è recato con la propria famiglia nella sua casa al mare in Sardegna, all'interno del Residence Punta Asfodeli in località Rudalza, a Olbia, e ha scoperto che dall'appartamento mancava una stanza. Così Fabiano Corti, impiegato dell'Università di Bergamo, ha ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Torna in Sardegna per le vacanze: "Mi hanno rubato una stanza della casa al mare" ...