...per primo L'esterno sinistro di nazionalità scozzese Josh Doig piace alla dirigenza del, le ... infatti, piacerebbe provare a prendere l'esterno kosovaro Mergimdai granata.- FERALPISALO' 2 - 0 Reti : pt 40' Schuurs, st 45' Savva(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic (st 1' Gemello); Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilkhan, Ilic,; Seck, Verdi; ...Formazioni ufficiali di- FeralpiSalò(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilkhan, Ilic,; Seck, Verdi; Sanabria. A disposizione: Gemello, ...

Torino, Vojvoda per arrivare a Doig | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Oggi ha parlato a Torino Channel il giovane Antolini. Queste le sue parole. "Mi chiamo Jacopo, ho 19 anni, sono nato in provincia di Verona, sono passato al Chievo a 15 anni, poi ...In casa Torino si lavora sull'affare che porterebbe Doig a vestire la maglia granata: Vojvoda può essere la chiave per convincere il Verona ...