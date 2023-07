Tommy Dreamer | “NXT beneficerà della vittoria di Dominik Mysterio su Wes Lee”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nel corso di un’intervista a Busted Open Radio,si è detto entusiastadisu Wes Lee ad NXT. Con questaè diventato NXT North American Champion, conquistando, quindi, la sua prima cintura in singolo.ha spiegato come il regno di Wes Lee abbia senza dubbio conferito grande prestigio al titolo, ma che la perdità inaspettata avrà un impatto duraturo sul pubblico, consolidando una corposa fanbase per NXT.ha argomentato questo punto di vista facendo riferimento al “sussulto del pubblico non appena si è concluso il match” ed ha, in seguito, espresso il suo apprezzamento sia per la scelta dicome campione che per lo ...