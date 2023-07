Tommaso Ragno | ”l’attore è un mestiere che richiede empatia”

Leggi su zon

(Di lunedì 24 luglio 2023) L‘attoreè stato ospite al Festival di Giffoni nella sua 53esima edizione e, nell’incontrare i giovani giurati, si è lasciato trasportare dalle domande travolgenti raccontando del suo lavoro e delle passioni. ”Non c’è una regola prestabilita sul prodotto vincente si crea di volta in volta, almeno secondo la mia esperienza. Questo è unchemoltatra le persone. Non soltanto da parte di chi fae che quindi deve provareverso il personaggio. Sostanzialmente è un lavoro di insieme e ci sono molte varianti soprattutto umane. Varianti e variabili che formano il successo di un’operazione che tiene insieme un gruppo di persone per un certo periodo, che diventa una vera famiglia. Poi gli esiti del film non è una cosa ...