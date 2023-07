Tom Brady | Irina Shayk e le carezze in macchina | ecco la nuova coppia dell' estate 2023

Il magazine americano Page Six lancia uno scoop che, se confermato, sarebbe un'autentica bomba: la super model russa Irina Shayk, 37 anni, e l'ex campione di football, 45, sono stati visti ...Il social media manager della Juventus ha pubblicato un video che voleva essere ironico, richiamando lo storico quarterback. Ma in molti non l'hanno presa bene tra i tifosi, anzi. Molti ...Era anche il primo compleanno dopo la fine del matrimonio , durato 13 anni, cone sembra casuale una scelta familiare per la festa. Nel primo degli scatti pubblicati si vedono Gisele e la ...

Irina Shayk e Tom Brady sono la nuova coppia dell'estate la Repubblica

Il campione di football e la modella sono stati fotografati in macchina, dopo aver trascorso la notte insieme a Los Angeles. I due si sono scambiati qualche carezza e, a giudicare dagli sguardi compli ...Lei, la top model ex di Bradley Cooper. Lui, campione del football americano ed ex di Gisele Bündchen. A lanciare lo scoop è il magazine Page ...