Toloi | «Vorrei un trofeo con l’Atalanta Chiudere la carriera a Bergamo? Un sogno»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le parole del capitano delRafaelin vista della stagione 2023-2024 nerazzurra e sul Ritiro in quel di Clusone Ai microfoni di DAZN, il capitano delRafaelha rilasciato qualche dichiarazione sul Ritiro in quel di Clusone, con la nuova stagione dietro l’angolo. LE PAROLE – «Sono onorato che questa sia la mia nona stagione con. Un contesto di ritiro serve molto riposare, specialmente per i carichi di lavoro durante la settimana: noi siamo abbastanza abituati, però dobbiamo cercare di motivare i nuovi: hanno comunque grande talento. Io voglio vincere uncon, abbiamo avuto squadre forti con l’occasione anche di portare a casa la Coppa Italia: il nostro obiettivo sarà realizzare tutto ciò. Gasperini? Ha ...

