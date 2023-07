Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré | Apple annuncia il nuovo documentario di Errol Morris

(Di lunedì 24 luglio 2023)Original FilmsaldiLe, ildel regista premio OscarOriginal Films hatoaldiLe, ilrealizzato dal premio Oscar(The Fog of War - La guerra secondo Robert McNamara) e da The Ink Factory (The Night Manager). Ilracconta la vita e la carriera dell'ex spia britannica David Cornwell, meglio conosciuto come...

Apple Original Films ha annunciatoal- Ritratto di John Le Carré , il nuovo documentario realizzato dal premio Oscar Errol Morris ( The Fog of War - La guerra secondo Robert McNamara ) e da The Ink Factory ( The Night ...Il documentario diretto da Morris su Le Carré si intitolaal- Ritratto di John Le Carré, ed è un Apple Original che farà il suo debutto il 20 ottobre in streamimg su Apple TV+. ...Apple Original Films ha annunciatoal- Ritratto di John Le Carré, documentario sulla vita e la carriera sullo scrittore John le ...

Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré: Apple annuncia il nuovo ... Movieplayer

Apple Original Films ha annunciato Tiro al piccione – Ritratto di John Le Carré, il nuovo documentario realizzato dal premio Oscar Errol Morris (The Fog of War – La guerra secondo Robert McNamara) e d ...Apple Original Films annuncia Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré, il nuovo documentario del regista premio Oscar Errol Morris.