Tiro a volo | Mondiali Junior 2023 | l’Italia conquista la sesta e la settima posizione nel trap misto

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non arriva nessuna medaglia nell’ultima giornata dei Campionatidi, rassegna appena terminata a Changwon, in Corea del Sud. Nel segmento conclusivo della rassegna iridata, la prova a squadre del, gli azzurri non hanno centrato il podio, accomodandosi rispettivamente in. Matteo D’Ambrosi ed Elena Navelli nello specifico hanno rotto complessivamente 134 piattelli su 150, mancando di due colpi la possibilità di sparare per il shoot off valido per il terzo posto. Prestazione altalenante invece per Emaneuele Iezzi e Giorgia Lenticchia che, dopo una prima serie negativa da 41/50, hanno recuperato terreno nella seconda segnando 49/50, per poi attardarsi ...