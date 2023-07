The Witcher 3 | il nuovo trailer del Volume 2 svela gli ultimi episodi con Henry Cavill

(Di lunedì 24 luglio 2023) La seconda parte di questa terza stagione arriverà in streaming su Netflix il 27 luglio prossimo. Netflix ha diffuso in streaming ilfinale del2 della terza stagione di The, con gliche costituiranno l'ultima volta dinei panni di Geralt Di Rivia, prima del subentro di Liam Hemsworth per la Stagione 4. Dopo una lunga sequenze di scene e battaglie spettacolari, scopriamo che Ciri è in costante pericolo e Geralt farà di tutto per salvarla. Alla fine del filmato lo sentiamo pronunciare le parole "Gliela farò pagare", anticipo evidente di uno scontro definitivo che chiuderà la stagione e di fatto la sua avventura nei panni del personaggio. Su queste …

