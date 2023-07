The Maison | su Apple + la prima serie tv che affronta le gerarchie interne al lusso

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 luglio 2023) Life&People.it Pensandoci bene, un tema come questo mancava nel conturbante e saturo mondo dell’audiovisivo dedicato al piccolo schermo. Uscirà prossimamente suTV+ “La“,tv che racconterà le vicendea una famosissima casa di moda, – il cui nome sarà fittizio -, sconvolta da un cambio di guardia di una dinastia famigliare che non ha alcuna intenzione di mettersi d’accordo. Una trama che ricorda chiaramente quella di “Succession”, tv serials di HBO che ha ottenuto in cinque stagioni un successo straordinario vincendo i premi più disparati. Un cast importante spalmato in 10 episodi Stando alle primissime informazioni lo show – ideato dal noto produttore Alex Berger e scritto da Josè Caltagirone e Valentine Milville – sarà diretto Fabrice Gobert (divenuto famoso per “Les Revenants”) e ...