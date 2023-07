The Boys | lo spinoff Gen V anticipa che il finale della serie riprenderà i fumetti

Per la terza stagione dici sarà da attendere un po', ma fino ad allora i fan della serie Prime Video avranno di che divertirsi grazie a Gen V, che stando a quanto mostratoci dal primo trailer rilasciato pochi minuti ...Il teaser ufficiale di Gen V regala un'anteprima della vita alla Godolkin University, l'unico college d'America per i giovani ...La nuova serie intitolata Gen V suggerisce cheriprenderà la conclusione dei fumetti da cui è tratto l'intero show: la serie sui supereroi di Prime Video si basa sulla serie a fumetti omonima di Garth Ennis e Darick Robertson. Entrambe le ...

The Boys: il poster dello spin-off Gen V mette in bella vista 'il pacco' di Patriota Everyeye Serie TV

Amazon ha pubblicato il primo teaser trailer in italiano per Gen V, la serie televisiva ambientata nell'universo di The Boys, in arrivo il 29 settembre.Anche Madrid è di Arturo Coello e Agustin Tapia. Dopo il successo di otto giorni fa all'Italy Major Premier Padel di Roma, i Golden Boys hanno trionfato anche al P1 in Spagna e si sono confermati, anc ...