Terremoto | scossa di magnitudo 3 1 a Catania

(Di lunedì 24 luglio 2023) Unadidi3.1 è stata registrata alle 5:01 sulle pendici dell'Etna, in provincia di. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 4 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Milo. Non si segnalano danni a persone o cose. Circa 5 minuti prima nella stessa zona c'era stata un'altra, di2.5.

Il sisma ha avuto ipocentro a 4 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Milo. Non si segnalano danni a persone o coseUnadidi magnitudo3.1 è stata registrata alle 5:01 sulle pendici dell'Etna, in provincia di Catania. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Magliolo Leggeradinell'entroterra di Finale Posted on 17 Gennaio ...

Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Catania TGCOM

Due scosse di terremoto, di cui la più forte di magnitudo 3.1 si sono verificate questa mattina alle pendici dell'Etna ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 5:01 sulle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...