Terremoto oggi Catania | magnitudo | epicentro e ultime notizie

(Di lunedì 24 luglio 2023)– Una scossa didi3.1 è stata registrata, 24 luglio 2023, alle ore 05:01 in Sicilia. L’, secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stato individuato a cinque chilometri ad ovest di Milo (in provincia di) con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7420, 15.0610 ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita la popolazione. Al momento però non si segnalano danni a cose o persone. Pochi minuti prima (alle ore 04,55) si era verificata un’altra scossa consimile ma diinferiore (2.5). Qui tutte le scosse di, 24 luglio 2023, in Italia