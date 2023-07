Ternana | si chiude era Bandecchi | Nicola Guida è il nuovo proprietario

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Allasil’era di Stefanoe di Unicusano: da oggi, in modo definitivo, l’imprenditore campanoè ildel club umbro. Nel pomeriggio è arrivato l’atto notarile per il passaggio di proprietà alla holding posseduta da Pharma: “Sono molto felice – ha spiegato ilpatron delle Fere – Mi preme anzitutto ringraziare la precedente proprietà, ed in particolar modo il sindaco Stefano, anche per aver lasciato una società sana e senza debiti. Da domani inizierà ufficialmente il mio lavoro. Nelle prossime ore sarò a Terni per la composizione del consiglio di amministrazione e, ovviamente, per lavorare alla parte sportiva. Sono consapevole che siamo un po’ ...