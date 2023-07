Terminal bus provvisorio | al vaglio due ipotesi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlBus cerca casa. In attesa dei lavori di ristrutturazione e rifacimento della stazione Ferroviaria centrale ed aree annesse dove sarà allocato il nuovo, si è svolta una riunione presso Confindustria tra l’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone e 5 aziende di trasporto pubblico extraurbano affiliati a Confindustria. Durante il confronto sono venute alla luce due possibili nuovi punti di sosta degli autobus extraurbani; uno nella zona alta della città, l’altro nell’area degli impianti sportivi Ciro Vigorito e Palatedeschi . Una primaprevede l’utilizzo dell’area recentemente resa disponibile in via Calandra dall’abbattimento dell‘ex sede dell’Inps a due passi dalla Questura, una secondainvece vede come possibile attestazione dei mezzi a via ...