Tennis | Atp Alcaraz sempre numero 1 | Sinner ancora in top ten

Questa la nuova classifica: 1. Carlos Alcaraz (Esp) 9375 ( - - ) 2. Novak Djokovic (Srb) 8795 ( - - ) 3. Daniil Medvedev (Rus) 6520 ( - - ) 4. Casper Ruud (Nor) 4905 ( - - ) 5. Stefanos Tsitsipas ...... "Nole non ha giocato il suo migliorper tutta la partita. Ho una teoria secondo cui le sue ...delle possibilità che ha a disposizione Rafa quando tornerà ufficialmente a giocare nel circuito:...Fabio Fognini non sarà l'unico campione in gara agli Internazionali diSan Marino Open 2023, quest'anno Challenger125 (montepremi 145.000), in programma dal 31 luglio al 6 agosto sui campi in terra battuta del CentroCassa di Risparmio di Montecchio. ...

Tennis, Novak Djokovic salta il Masters 1000 di Toronto: "È la cosa migliore per me" Eurosport IT

Musetti scende al gradino 18, seguito da Berrettini 37 e Sonego 43.ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner si prepara alla stagione negli Usa da numero 1 ...Fabio Fognini non sarà l’unico campione in gara agli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, quest’anno Challenger ATP 125 (montepremi € ...