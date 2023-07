Temptation Island stasera | falò di confronto anticipato | svelata la coppia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Torna puntualein prima serata su Canale 5. Sono quattro le coppie che stanno continuando il loro viaggio nei sentimenti e che sembrano essere alla decisione finale: uscire insieme o da separati? Stando alle anticipazioni diffuse, nella puntata di lunedì 24 luglio 2023 vedremo un'altraabbandonare il docu-reality narrato da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Ad avere richiesto l'immediatocon il proprio partner è stata una delle ragazze, come si vede nel filmato in cui Bisciglia va nel villaggio dei fidanzati per comunicare la decisione: "Una delle vostre fidanzate ha richiesto undi". Non si sa ancora di chi si tratti, ma suoi social si hanno davvero pochi dubbi: ...

Sono state queste ore particolarmente complicate per l'ex protagonista di. Il motivo Quest'ultima ha rivelato ai suoi numerosi follower su instagram di aver avvertito dei fortissimi dolori addominali. Per tale ragione si è recata all'ospedale più vicino ...continua a macinare successi, confermandosi un vero appuntamento settimanale per il pubblico da casa, e non solo per i telespettatori più casual. Anche questa edizione del 2023 sta ...Attimi di panico per un'ex discussa protagonista di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e giunto alla sua decima edizione. Stiamo parlando di Valeria Liberati che ha rivelato sui social di essere stata ...

Sembra essere in arrivo uno scoppiettante falò di confronto anticipato per una coppia. Intanto ripercorriamo tutte le coppie presenti o già uscite dal reality