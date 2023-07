Temptation Island | nella penultima puntata Perla e Mirko sempre più in bilico

Mancano solo due puntate al termine di '' e le coppie in gioco sono rimaste quattro. Ale e Federico sono ormai scoppiati a distanza: dopo che lui ha rifiutato il falò di confronto, infatti, lei ha chiesto di continuare il ...Stasera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il docu - reality "". Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilità della propria relazione. L'obiettivo è ...La Enardu, insieme alla sua gemella, è divenuta famosa al grande pubblico con la partecipazione al programma Uomini e Donne e al reality showVIP. Nasce a Quartu Sant'Elena (...

Temptation Island, protagonista ricoverata in ospedale: cosa è successo: “Dalla Tac…” Velvet Style

Come si evince dalle anticipazioni pubblicate sul profilo Instagram ufficiale del programma, nella puntata di questa sera di Temptation Island, la fidanzata scoprirà tutto. Vedrà delle immagini che la ...Nella penultima puntata gli occhi sono tutti su Perla e Mirko. La coppia di Rieti finora era stata abbastanza tranquilla, ma la vicinanza della single Greta ha mandato in crisi il fidanzato. L'attrazi ...